To unge løsladt efter angreb mod politistation i Malmø

Onsdag eksploderede en sprængladning ved en politistation i Malmø. To anholdte er fredag løsladt igen.

To mænd, som har været anholdt i forbindelse med et angreb på en politistation i Malmø, er blevet løsladt igen.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

- Mistanken mod de to personer er droppet, men efterforskningen fortsætter, siger anklager Magnus Petterson i meddelelsen.

Klokken var lidt over 21, da en sprængladning onsdag blev kastet over hegnet til politistationen i Rosengård i Malmø.

På parkeringspladsen foran stationen eksploderede ladningen, der var så kraftig, at det efterlod et krater i asfalten.

Efterfølgende blev de to unge mænd anholdt og mistænkt for at stå bag eksplosionen. De er kendt af politiet fra en liste med omkring 200 unge kriminelle, der holdes ekstra øje med.

Politiet oplyste, at de to anholdte var mænd i tyverne. Men fredag er de altså sat på fri fod igen, og mistanken mod dem er frafaldet.

Ingen personer blev ramt, men flere politibiler og stationens facade blev skadet.

Det var torsdag stadig uklart, hvad der var årsag til eksplosionen. Der var endnu ikke kommet svar på de tekniske undersøgelser.

- Men det er grovere end almindeligt nytårskrudt, sagde Malmøs politimester, Stefan Sintéus, torsdag.

Politiet i Malmø fortalte dagen efter eksplosionen, at angreb mod politiet må forventes.

- Det, der skete i går, viser, at vi desværre må forvente den her type angreb fra de kriminelle, sagde Stefan Sintéus onsdag.

Onsdagens eksplosion er den tredje, som er rettet mod politiet i området på blot nogle måneder.

/ritzau/