To unge mænd er i kritisk tilstand efter knivstikkerier i Oslo

Inden for kort tid kom to unge mænd til skade i to episoder tæt på hinanden i Oslo. Ingen er pågrebet.

To unge mænd er mandag aften i kritisk tilstand efter to knivstikkerier i Oslo.

Det oplyser politiet i den norske hovedstad.

Episoderne udspillede sig tilsyneladende inden for kort tid af hinanden.

Den ene mand blev stukket ned i Oslos metro, T-banen, ved stationen Furuset. Den anden blev stukket ned i en lejlighed ikke langt derfra.

- Den sidste status, jeg har, er, at deres tilstand lige nu er kritisk, siger indsatsleder Svein Arild Jørundland mandag aften lige før klokken 19.

Ingen er tidligt mandag blevet pågrebet. Politiet er massivt til stede på de to gerningssteder, oplyser operationsleder Rune Hekkelstrand.

- Den indledende efterforskning tyder på, at de to tilskadekomne har en tilknytning til hinanden, og at de to sager hænger sammen. Nøjagtigt hvordan skal efterforskningen forsøge at belyse, siger han.

Norske medier skriver, at de tilskadekomne er to unge mænd. Deres præcise alder og nærmere identitet fremgår dog ikke umiddelbart.

Det vides heller ikke, om politiet eksempelvis har fundet et gerningsvåben.

Forud for de to knivstikkerier oplyste politiet om slåskamp ved Tveita, der ligger nogle stop inden Furuset på T-banen. Politiet er også ved at undersøge, om det har sammenhæng til de andre episoder.

- Vi har ingen indikationer på, at det her handler om tilfældig vold mod tilfældige personer, siger Rune Hekkelstrand til det norske medie NRK.

- Men det er stadig meget tidligt i forløbet. Det ser ud til, at det er nogle relativt unge drenge, der har været involveret begge steder, siger han.

Furuset er en forstad til Oslo cirka 15 kilometer øst for hovedstadens centrum. Furusets T-banestation er afspærret, men trafikken fortsætter som normalt, oplyser operationsleder Rune Hekkelstrand.

Politiet i Oslo er mandag aften ved at finde ud af, hvem der er involveret i sagen. Der bliver også gennemført afhøringer af vidner.

/ritzau/NTB