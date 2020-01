Unge politikere keder sig med taler for tolke og tomme sæder

Debatten i EU-Parlamentet er et absurd teater, hvor deltagerne kæmper med at se hinanden, mener folkevalgte.

Den enorme sal kan være tæt på tom, når medlemmer af EU-Parlamentet diskuterer, og sådan skal det ikke være, mener en gruppe unge medlemmer.

- Som det er nu i Europa-Parlamentet, er det så enormt kedeligt og uengagerede som politiker at være del af, siger Karen Melchior (R), der blev valgt første gang i 2019.

Hun er en af 44 underskrivere af et brev til parlamentsformand David Sassoli med mål om at "genoplive debatkulturen" og gøre parlamentet til hjemsted for en europæisk offentlighed.

Et forslag går på, at der skal være bedre tid til at fremlægge - og mulighed for at kommentere undervejs.

Med et andet vil gruppen kræve, at medlemmer kommer og fylder op i salen, og at de fylder den op forfra - altså at man opgiver de faste pladser - så politikerne kan se hinanden i øjnene.

Mediet Politico har drillende stemplet forslaget som et forsøg på at fremme et instagram-parlament, hvor billeder skal give indtryk af, at der sker noget - "måske på bekostning" af et "politik- og udvalgsdrevet parlament".

Det afviser Melchior. Hendes intention er at ændre den kultur, hvor man går ind i salen og holder "en tale for tolkene og videokameraet, og så kan du bare gå igen, for der er ingen, der har en dialog med dig."

- Du sidder og venter den halve aften på at holde et minuts tale - og to hvis du er heldig - og så går du igen. Det virker løsrevet fra den politiske proces, siger hun.

Men så alligevel. Det handler også om, hvordan det ses af vælgerne.

- Hvis vi synes, at det virker løsrevet, hvordan vil det så ikke føles, når man sidder derude i stuerne og ser Europa-Parlamentet live, siger Melchior.

Når der kun er unge underskrivere, skyldes det ifølge parlamentarikeren, at de er nyvalgte og står uden for gruppehierarkiet. Idéen ville kunne "sande til", hvis de gamle var med.

21-årige Kira Marie Peter-Hansen (SF), som er parlamentets yngste, har også skrevet under.

Erfarne Christel Schaldemose (S), som har været medlem siden 2006, ser en fornuft i, at debatformen og rammerne får et eftersyn.

Men der er ingen grund til, mener hun, at fylde salen for billedernes skyld.

- Det er fint med mig, at folk sætter sig længere ned i salen. Men dem, der ikke er inde i plenarsalen, er jo ikke fraværende, fordi de slapper af. De laver andet politisk arbejde, siger hun.

Kritikken af oplæste statements og et ønske om en mere levende debat har hun svært ved at se i praksis.

- Man får den bedste debat, når man kan drille sprogligt, og det kan man bedst, når man taler det samme sprog. De står og læser op, og det gør de jo også i Folketingssalen, siger Schaldemose.

For hende er det britiske parlament, der er langt mere underholdende, slet ikke en drømmemodel, tværtimod, understreger hun.

/ritzau/