UNHCR: Flygtningenævnets Syrien-afgørelse er bekymrende

En talsperson fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), kalder Danmarks afgørelse om, at syrere kan sendes retur til regionen Latakia for "bekymrende".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge talspersonen betragter UNHCR ikke situationen i regionen som værende forbedret nok "til at retfærdiggøre at stoppe international beskyttelse for nogen gruppe af flygtninge".

Flygtningenævnet afgjorde fredag, at syrere kan sendes tilbage til regionen. I to konkrete sager sendes de dog ikke retur, da de er personligt forfulgt.

- Flygtningenævnet har i begge sager tiltrådt Udlændingestyrelsens vurdering af, at forholdene i Latakia ikke kan begrunde en fortsat opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, lyder det på nævnets hjemmeside.

Udlændingelovens § 7, stk. 3 kan give en flygtning midlertidig opholdstilladelse i Danmark på baggrund af situationen i vedkommendes hjemland.

I 2019 vurderede de danske myndigheder, at situationen i Damaskus i Syrien ikke længere var så alvorlig, at den kunne give flygtninge fra området ret til asyl i Danmark.

Efterfølgende blev den omkringliggende region Rif Damaskus tilføjet til listen.

Også Amnesty International Danmark kritiserer, at Flygtningenævnet udvider det område i Syrien, som vurderes at være sikkert nok til hjemsendelse af asylansøgere.

Chef for dokumentation og politik i Amnesty International Danmark, Martin Lemberg-Pedersen, siger, at hjemvendte syrere risikerer at blive anklaget for forræderi og udsat for overgreb, blandt andet fordi de er flygtet.

- Ingen tilbagevendte kan vide sig sikre mod anklager fra regimet om, at de er forrædere. Derfor mener vi, at det er forfejlet, når de danske myndigheder reducerer spørgsmålet til at handle om de enkelte provinser, siger han.

