Unicef: Børn bliver dræbt på Gazastribens hospitaler

Angreb på Gazastribens hospitaler og mangel på helt basal medicin giver fortvivlelse og vrede på flere FN-kontorer.

Næsten tre ud af fire - eller 27 ud af 36 - hospitaler i Gazastriben fungerer ikke på grund af angreb, israelske ransagninger eller mangel på brændstof og personale.

Det viser en opgørelse fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

De hospitaler, der stadig er åbne, fungerer kun delvist. Og de er under stigende pres på grund af de israelske angreb og det overvældende antal patienter, der bliver bragt ind.

De sårede kan ikke få den nødvendige behandling, og børn er blevet dræbt, mens de var indlagt for at komme sig efter at være blevet ofre for et bombardement.

- Jeg er rasende over, at børn, som er ved at komme sig på hospitalerne efter amputationer, så bliver dræbt på de hospitaler, siger James Elder, der er talsmand for FN's børnefond, Unicef.

Nasser-hospitalet, som er det største af de fungerende hospitaler i Gazastriben, er blevet angrebet to gange i løbet af de seneste to døgn, siger talsmanden.

Et af ofrene er en 13-årig pige ved navn Dina. Hun overlevede et angreb mod hendes hjem, hvor hendes familie blev dræbt.

- Så hvor tager børn og familier hen? De er ikke i sikkerhed på hospitalerne, de er ikke i sikkerhed i beskyttelsesrum, og de er absolut ikke i sikkerhed i de såkaldt sikre zoner, siger Elder.

Margaret Harris, der er talskvinde for WHO, beskriver situationen på hospitalerne i Gazastriben som "samvittighedsløs".

Hun siger, at kun knap en tredjedel af det personale, der var der inden krigen, stadig arbejder der. Resten er faldet fra på grund af angreb eller anholdelser, eller de er selv dræbt eller såret.

- De har ikke det helt basale. En af mine kolleger beskrev folk, der ligger på gulvet i alvorlig smerte og lidelse, men de beder ikke om smertestillende. De beder om vand, fortæller Harris.

- Det er ubegribeligt, at verden tillader, at dette fortsætter, siger hun.

I den nordlige del af Gazastriben er et af de sidste fungerende hospitaler, al-Alhi, nu ude af drift. Det fortæller hospitalets direktør, Fadel Naim, til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Israelske soldater indtog hospitalet og anholdt både læger, sygeplejersker og patienter, siger han.

Det har "sat hospitalet ud af spillet", siger hospitalsdirektøren.

- Vi kan ikke modtage patienter eller sårede, siger Fadel Naim.

Han tilføjer, at mindst fire mennesker, som blev såret af israelsk beskydning mandag, er døde i løbet af tirsdag.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Israels militær.

Militæret beskylder Hamas for at have et system af tunneler under hospitalerne.

Dødstallet i Gazastriben nærmer sig 20.000, siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud 7. oktober. Det svarer til omkring én ud af 115 indbyggere i Gazastriben.

