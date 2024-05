Universitet i Amsterdam aflyser undervisning efter demonstration

Universitetet University of Amsterdam, som ligger i den hollandske hovedstad, holder lukket tirsdag og onsdag.

Det sker, efter universitetet mandag politianmeldte deltagere i en propalæstinensisk demonstration, der udspillede sig på universitetets område.

Universitetets bestyrelse oplyser, at al undervisning tirsdag og onsdag er aflyst. Alle bygninger vil desuden være lukket.

Begrundelsen lyder, at universitetet ikke kan garantere de studerendes sikkerhed.

University of Amsterdam har tre gange i den seneste uge set voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi.

Demonstranterne kræver, at universitetet kapper alle bånd til israelske institutioner.

Mandag forløb så den seneste demonstration. Den begyndte med en strejke fra både elever og undervisere, som ifølge bestyrelsen egentlig var fredelig.

Det ændrede sig dog, da en grupper maskerede personer uden tilknytning til universitetet tilsluttede sig. De blokerede bygningernes indgange og nødudgange, lyder det.

Personerne forårsagede samtidig alvorlig skade på en bygning og på universitetets bibliotek, siger bestyrelsen.

I en pressemeddelelse delt på det sociale medie X bekræfter politiet i Amsterdam, at det var til stede i området, og at universitetet har indgivet anmeldelse om hærværk og ulovlig indtrængen. Det fremgår ikke, hvor mange personer det gælder.

Politiet oplyser også, at det - efter at have advaret demonstranterne flere gange og bedt dem om frivilligt at forlade stedet - måtte anvende fysisk magt mod dem.

Der er dog endnu ikke sket nogen anholdelser.

- En undersøgelse af handlinger af vold og hærværk er i øjeblikket i gang. Politiet udelukker derfor ikke anholdelser, lyder det.

På tværs af Holland er der disse dage studerende, der demonstrerer mod krigen i Gaza. Det samme sker på universiteter i USA og i andre lande i Europa.

Ved Københavns Universitet har den propalæstinensiske organisation Studerende mod Besættelsen i en uge demonstreret med en protestlejr.

Israel iværksatte krigen, efter at Hamas angreb flere steder i Israel den 7. oktober sidste år.

Angrebet kostede ifølge Israel cirka 1200 mennesker livet. Derudover blev 250 personer taget til fange og ført ind i Gaza, hvor de er blevet holdt som gidsler.

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder har 35.000 palæstinensere siden mistet livet.

/ritzau/Reuters