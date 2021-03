Universitet i USA indgår milliardforlig i sager om sexovergreb

Hundredvis af kvinder har beskyldt amerikansk universitets-gynækolog for overgreb. Nu er der indgået forlig.

Et universitet i Californien har indgået et forlig på 852 millioner dollar med over 700 kvinder i sag om seksuelle overgreb.

Det oplyser advokater for kvinderne torsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Beløbet svarer til næsten 5,4 milliarder kroner og menes at være rekord for en sag af den karakter.

I centrum for sagen står den nu 74-årig gynækolog George Tyndall, der arbejdede på The University of Southern California (USC) i næsten tre årtier.

Han står over for 35 strafbare forhold for påståede seksuelle forseelser mellem 2009 og 2016. Lægen har afvist påstandene og erklæret sig ikke skyldig.

Universitetet har tidligere indgået et forlig i et andet gruppesøgsmål mod lægen, og med torsdagens aftale har USC samlet indvilget i betale over én milliard dollar til ofrene.

/ritzau/