Universitet i USA nedtoner afslutningsceremoni efter protester

Columbia University i New York City aflyser den store translokationsceremoni for hele universitetet til fordel for "mindre, skolebaserede fejringer".

Det oplyser universitet i en meddelelse på sin hjemmeside.

Universitetet har været centrum for propalæstinensiske protester.

Sidste uge gik politiet i New York ind på universitetsområdet for at opløse en protest. Det førte til over 100 anholdelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har besluttet os for at gøre vores klassedage og ceremonier på skoleniveau til det centrale i vores translokationsaktiviteter, skriver universitetet.

Imens "droppes ceremonien for hele universitetet", står der i pressemeddelelsen.

- De seneste uger har været enormt svære for vores fællesskab, skriver universitetet og siger, at beslutningen blandt andet er truffet på baggrund af studerendes tilbagemeldinger.

Demonstrationerne på Columbia fik opmærksomhed i hele USA.

Flere andre universiteter har hentet inspiration hos Columbias studerende og gennemført lignende protester.

Generelt har de studerende krævet en våbenhvile i Gaza. Samtidig har de bedt universiteterne om at bryde forbindelsen til selskaber knyttet til Israel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle universiteter, heriblandt Columbia, tilkaldte betjente for at opløse protesterne. Der blev flere steder brugt knipler og chokgranater.

Universiteterne henviste til, at sikkerheden skulle opretholdes på universitetsområdet.

Demonstranterne og nogle ngo'er mener, at der blev slået alt for hårdt ned på protesterne. Flere mener, at ytringsfriheden blev indskrænket unødvendigt.

Columbia er blot et blandt flere universiteter, som har måttet ændre, aflyse eller nedtone translokationen.

/ritzau/Reuters