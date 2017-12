Uro omkring Jerusalem kaster skygger i Bethlehem

- Folk går kun ud for at få afløb for deres harme, siger 67-årig kristen palæstinensisk kvinde nær Betlehem.

Palæstinensiske spejdere slog på tromme og spillede på sækkepiber, da julefejringen begyndte i Betlehem lørdag.

Men mange turister havde valgt at blive væk på grund af den spændte situation i Israel efter USA's beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Den omstridte udmelding fra præsident Donald Trump 6. december udløste demonstrationer og gadekampe. Blandt andet på den israelsk besatte Vestbred og i Betlehem, hvor kristne markerer Jesu fødsel med en midnatsgudstjeneste.

Politiet i Jerusalem siger, at der ikke er iværksat særlige sikkerhedsforanstaltninger. Men overvågningen af hellige steder vil blive skærpet.

Det gælder Gravkirken i den gamle bydel, ligesom der vil blive sørger for sikkerhed til konvojer med kristne, der tager ud til Betlehem.

Mange palæstinensiske kristne er imod Trumps beslutning om Jerusalem. Men de siger, at de ikke frygter angreb.

- Trumps beslutning krænkede alle palæstinensere - uanset om de er kristne eller muslimer. Hvorfor skulle vi føle os truet af muslimer, siger George Antone, som er katolik med bopæl i Gaza, hvor han er underlagt Hamas.

På Krybbepladsen i Betlehem overværede snesevis af palæstinensere og turister søndag den årlige spejderparade nær Fødselskirken.

Der var færre turister på pladsen end sædvanligt på grund de uroligheder, som har rystet området i de seneste uger.

Nahil Banura, en kristen kvinde fra Beit Sahur, der ligger tæt på Betlehem, siger, at Trumps udmeldinger har gjort hele optakten til julen "elendig".

- Folk går kun ud for at få afløb for deres harme, siger den 67-årige kvinde.

Måske er det kun to procent af palæstinenserne, omkring 50.000 mennesker, som er kristne.

Ærkebiskop Pierbattista Pizzaballa, romersk-katolsk patriark i Jerusalem, siger, at snesevis af udenlandske gæster har aflyst deres planlagte besøg i området.

Men Israels turistministerium siger, at forberedelserne til julen ikke er blevet påvirket af urolighederne i de seneste uger. Ministeriet venter en stigning i antallet af kristne pilgrimme på 20 procent.

/ritzau/AFP