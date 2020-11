Uro rammer brasilianske byer i protest mod sort mands død

Supermarkeder er mål for vrede demonstranter i flere brasilianske storbyer.

Demonstrationer brød ud i flere byer i Brasilien fredag lokal tid i protest mod en episode, hvor en sort mand døde efter at være blevet slået gentagne gange af sikkerhedsvagter ved et supermarked.

Episoden, der har skabt vrede, fandt sted sent torsdag, da en mand truede med at angribe en ansat i et supermarked, som ejes af kæden Carrefour, i byen Porto Alegre.

Sikkerhedsvagter blev herefter tilkaldt. De slog manden gentagne gange, og han er efterfølgende død.

Fredag angreb mere end 1000 demonstranter supermarkedet, hvor manden døde.

Amatørvideoer af episoden og hyldester til ofret er blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

Den afdøde er i lokale medier af sin far blevet identificeret som den 40-årige Joao Alberto Silveira Freitas.

Nyhedssiden G1 har senere skrevet, at en indledende undersøgelse foretaget af retsmedicinere tyder på, at den 40-årige mand kan være død af kvælning.

I storbyen São Paulo har demonstranter smadret vinduer på et Carrefour-supermarked med sten og hærget bygningen.

I Rio de Janeiro mødtes omkring 200 demonstranter ved et Carrefour-supermarked.

Protesterne falder sammen med, at der 20. november flere steder i Brasilien markeres en særlig helligdag, som sætter fokus på sorte.

/ritzau/Reuters