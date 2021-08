Urørlige Löfven har selv trukket stikket

Efter omkring syv år med Stefan Löfven ved roret skal Sverige så småt forberede sig på at få en ny statsminister.

Det står klart, efter at den 64-årige socialdemokrat søndag smed en regulær politisk bombe under en sommertale.

Her meddelte Löfven, at han til november stopper som statsminister og partileder. Det skete i forbindelse med den socialdemokratiske partikongres, hvor der så samtidig skal findes en afløser for den mangeårige leder.

- Den her beslutning har været på vej i et stykke tid. Jeg har snart været partileder i ti år og statsminister i syv. Det har været nogle fantastiske år, men alting har en ende, lød det fra Löfven.

Statsministerens overraskende udmelding kom på en sommertale i Åkersberga lidt nord for hovedstaden Stockholm.

Det er kutyme i Sverige, at partiledere holder en tale sidst på sommeren for at se frem mod det politiske efterår.

At Löfven skulle bruge anledningen til at annoncere sit exit var dog "helt uventet". Det fortæller Mats Knutson, der er politisk kommentator ved SVT, den svenske pendant til DR i Danmark.

- Der har ikke været noget snak overhovedet, om at han var ved at gå af. Men samtidig er det måske ikke så overraskende, siger han til SVT.

Löfven har siden oktober 2014, hvor han første gang satte sig i statsministerstolen, været gennem flere hårde perioder.

Alligevel har han virket nærmest umulig for politiske modstandere at få væltet. Og nu er det altså statsministeren selv, der har valgt at trække sig og give plads til en ny socialdemokratisk formand.

- I næste valgkamp bliver Socialdemokraterna ledet af en anden end mig.

- Jeg vil gerne give min efterfølger de bedste forudsætninger. Jeg er også overbevist om, at en ny partileder kommer til at give partiet ny energi.

Det er kun halvanden måned siden, at en større strid om regulering af det svenske lejeboligmarked resulterede i en tillidsafstemning om Löfven.

Den overlevede han dog og dannede efterfølgende sin tredje regering.

Löfven blev første gang statsminister i 2014. I januar 2019 dannede han sin anden regering efter lange forhandlinger efter valget i 2018.

Socialdemokraterna holder partikongres den 3. til 7. november. Her skal en ny politisk leder findes, og vedkommende skal efterfølgende godkendes af det svenske parlament, Riksdagen, som ny svensk statsminister.

Ifølge politisk kommentator Mats Knutson er finansminister Magdalena Andersson et realistisk bud på Löfvens arvtager.

- Men der findes mange forskellige muligheder ud over hende, tilføjer han.

/ritzau/