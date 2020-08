Uroligheder er brudt ud i Malmø efter afbrænding af Koranen

Omkring 300 mennesker er samlet i protest mod Stram Kurs-medlemmers koranafbrænding ved Rosengården i Malmø.

Der er fredag aften opstået uroligheder ved boligkvarteret Rosengården i Malmø i Sverige. Det sker som reaktion på en afbrænding af Koranen tidligere på dagen.

Det skriver det svenske medie SVT.

Ifølge nyhedsbureauet TT skulle det være medlemmer af det danske parti Stram Kurs, der har brændt Koranen af.

Politiet er massivt til stede i området omkring boligkvarteret. Demonstranterne spærrer kørebanen flere steder, og der skal være blevet afbrændt bildæk, affyret fyrværkeri og kastet med sten mod politiet i forbindelse med urolighederne.

Ifølge SVT's journalister på stedet er mange af de samlede oprørte over afbrændingen af Koranen.

Afbrændingen fandt sted i industriområdet Emilstorp i nærheden af Rosengården, skriver TT.

Det var meningen, at lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, fredag skulle have deltaget i en demonstration i Malmø.

Men han blev på vejen stoppet af svensk politi, der gav ham to års indrejseforbud til Sverige. Det skyldes, at de svenske myndigheder vurderer, at der er en risiko for, at han begår kriminalitet.

Rasmus Paludan skulle have deltaget i en demonstration planlagt af den svenske gadekunstner Dan Park, som tidligere er dømt for racisme.

Men demonstrationen blev afblæst af de svenske myndigheder, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I stedet blev der afholdt en ikke-godkendt demonstration ved Stortorget i Malmø. Her blev tre personer anholdt og sigtet for racisme. Disse personer skulle også være fra Stram Kurs.

/ritzau/