Uroligheder udløser historisk udgangsforbud i New York

Resten af ugen er det forbudt at opholde sig uden for i aften- og nattetimerne i byen, der aldrig sover.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, har valgt at tage drastiske metoder i brug for at stoppe de uroligheder, der har plaget millionbyen de seneste dage.

Resten af ugen er der således indført et udgangsforbud, der kommer til at gælde aften- og nattetimerne - fra klokken 20 til klokken 05.

Det skriver blandt andet CNN.

Det er første gang i mere end 70 år, at der indføres et så omfattende udgangsforbud i New York, der er kendt som byen, der aldrig sover.

Bill de Blasio har dog følt det nødvendigt, efter at New York har lagt gader til voldsomme uroligheder.

- Vi vil ikke tillade nogen form for vold. Vi vil ikke tillade angreb på politi. Vi vil ikke tillade, at der skabes had, siger Bill de Blasio ifølge CNN.

- Når folk kommer til det centrale Manhattan og angriber luksusbutikker, så repræsenterer det ikke New Yorks værdier. Vi vil ikke acceptere det, og vi vil stoppe det, tilføjer han.

Urolighederne er brudt ud i New York i forbindelse med demonstrationer mod politivold mod sorte. Demonstrationerne blev udløst, da en 46-årig sort mand døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis.

Seneste gang, at der blev indført et tilsvarende udgangsforbud i New York, var i 1943.

Her opstod der store uroligheder, efter at en hvid politibetjent skød og dræbte en sort mand i bydelen Harlem.

/ritzau/