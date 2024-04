Uroplagede Haiti får ny præsident tre år efter drab på forgænger

Haitis overgangsregering har tirsdag udpeget Edgar Leblanc, der er tidligere senatsleder, som den caribiske østats præsident.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Haiti har været uden præsident siden 2021, hvor daværende præsident Jovenel Moïse blev slået ihjel.

Foruden præsidenten har overgangsregeringen valgt Fritz Belizaire som premierminister. Han er tidligere ungdoms- og sportsminister og afløser Ariel Henry, der tidligere i april trak sig fra premierministerposten.

Indsættelsen af Leblanc og Belizaire finder sted efter to måneder med omfattende uroligheder i Haiti. Uroen brød ud i slutningen af februar og blev anført af bander i og omkring hovedstaden Port-au-Prince.

Banderne angreb politistationer, fængsler og lufthavne i hovedstaden med krav om, at premierminister Ariel Henry gik af.

I forbindelse med Henrys afgang blev overgangsregeringen indsat. Ud over at udpege premierministeren og præsidenten har den fået til opgave at sammensætte en varig regering.

Indsættelsen af en midlertidig regering er blevet udskudt flere gange. Den er et af de første skridt hen imod, at der kan afholdes præsidentvalg i Haiti i 2026. Der har ikke været valg i Haiti siden 2016.

Den midlertidige regering består af syv medlemmer med stemmeret fra forskellige politiske partier samt to observatører.

