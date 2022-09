Voldsomme protester, vandmangel og frygt for en tropisk storm gør livet rigtig svært for mange haitianere.

Uroplagede Haiti står nu også over for vandmangel

Tusindvis af indbyggere i Haiti står over for vandmangel efter flere dages protester, der stort set har sat en stopper for vandforsyningen.

Det fortæller øjenvidner lørdag.

Mange af Haitis hovedstad Port-au-Princes beboere har været tvunget til at holde sig inden døre denne uge, hvor der har været skudkampe og brændende dæk i gaderne under protester mod stigninger i brændstofpriserne og kriminalitet.

Protesterne har forsinket og standset de selskaber, der typisk leverer vand til byen, hvor det i denne uge har været op til 34 grader varmt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange beboere udnyttede en halv dags våbenhvile til at skynde sig til distributionscentre, hvor de kunne sikre sig et forråd af vand og gas til madlavning.

Frygt for den tropiske storm Fiona, der kan være på vej til Haiti, har gjort det endnu mere presserende for mange beboere at sikre sig vand.

Ifølge vejrudsigter kommer stormens værste regn højst sandsynligt til at ramme Den Dominikanske Republik på den østlige del af øen Hispaniola.

Jean-Denis Sévère, der bor i bydelen Fort National i Port-au-Prince siger, at mange rejser flere kilometer for at få fyldt spande og flasker, som de kan slæbe hjem.

- Jeg bor i Fort National. Eftersom at der er blokader i landet, er vi taget hertil for at købe vand. Hvis det ikke var for steder som dette, ville vi dø af tørst, siger han.

De seneste uroligheder i Haiti er startet, efter at inflationen har nået sit højeste i et år, og vold fra bander har kostet hundredvis af liv og tvunget tusindvis til at forlade deres hjem.

Der er store dele af Haiti, som regeringen ikke har kontrol med.

Richardson Adrien, der bor i Port-au-Prince, siger, at manglen på drikkevand bare er den seneste udfordring for indbyggerne.

I de seneste måneder har det også været svært at finde brændstof, og det har gjort, at det har været umuligt for nogle at arbejde.

Ifølge ham er det et problem af finde rent vand i hovedstaden.

- Vi leder efter det alle vegne, og vi kan ikke finde det. Vi putter klorin i vandet for at være i stand til at drikke det, hvis vi ikke kan finde rent vand, siger han.

/ritzau/Reuters