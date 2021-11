Uropoliti indsat i iransk by efter protester mod vandmangel

Iransk uropoliti blev lørdag sendt til byen Isfahan, efter at adskillige personer dagen før blev anholdt for at deltage i voldelige protester over en udtørret flod.

Sikkerhedsstyrker affyrede tåregas under sammenstød med stenkastende demonstranter under en protest i det udtørrede leje af Zayadneh Rood-floden, der løber gennem Isfahan.

Det rapporterer de iranske nyhedsbureauer Fars og Isna.

- Vi har anholdt 67 hovedaktører og urostiftere, siger politidirektør Hassan Karami lørdag.

Ifølge ham deltog mellem 2000 og 3000 "uromagere" i fredagens protest.

Lørdag var situationen rolig, og gaderne var tomme. Kun urobetjente var at finde på byens Khadjou-bro.

Talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Ned Price siger, at USA er "dybt bekymret over den voldelige undertrykkelse af fredelige demonstranter" i Iran.

- Det iranske folk har ret til at give udtryk for deres frustrationer og holde deres regering ansvarlig, skriver han på Twitter.

Fredagens demonstration var den seneste i en række af protester, der begyndte i Isfahan den 9. november. Men det er den første, som har udviklet sig voldeligt.

Isfahan ligger omkring 340 kilometer syd for Teheran og tiltrækker hvert år mange turister på grund af sine flotte moskéer samt kulturarvssteder.

I sidste uge deltog mellem 30.000 og 40.000 landmænd og byboere i demonstrationer.

Flodlejet er blevet brugt som samlingssted for både bønder og andre fra hele Isfahan-provinsen, der de seneste uger er dukket op for at protestere mod manglen på vand.

Tørke er en af årsagerne til vandmanglen, men demonstranterne beskylder også myndighederne for at lede vand væk fra byen og i stedet forsyne naboprovinsen Yazd, der også desperat mangler vand.

Under fredagens demonstration blev der påsat flere ildebrande i Isfahan. Samtidig fortæller en journalist fra Fars, at to bulldozere blev brugt til at ødelægge et rør, der fragter vand fra Isfahan-provinsen til Yazd.

/ritzau/AFP