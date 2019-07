Ursula von der Leyen flygtede fra Baader-Meinhof

Den kommende EU-kommissionsformand levede som ung i et år i London under falsk navn af frygt for terrorister.

Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, der er på vej til at blive formand for EU-Kommissionen, måtte som ung slå sig ned under falsk navn i den britiske hovedstad, London.

Der var frygt for, at den væbnede gruppe Baader-Meinhof ville gå efter hende i Tyskland.

Ursula von der Leyen er nu en kvinde på 60, er læge, har syv børn og er på toppen af sin karriere.

Men tilbage i 1978 så livet anderledes ud for Ursula Gertrud Albrecht, som hun hed dengang.

Hendes far var Ernst Albrecht. Han var ministerpræsident i delstaten Niedersachsen og fra det konservative parti CDU, som den kommende kommissionsformand også er fra.

Som CDU-leder var han fjende for kommunisterne i Baarder-Meinhoff, der kaldte sig Rote Armee Fraktion (RAF).

Tilnavnet kommer fra to af gruppens medlemmer, nemlig Andreas Baarder og Ulrike Meinhof.

Fjendskabet ramte også datteren, skriver britiske medier.

De har oplysningerne fra et interview, som hun gav til den tyske avis Die Zeit den 20. juni 2016.

Hun fortalte, at hun læste økonomi på universitetet i Göttingen.

- Dengang var truslen fra RAF meget akut, og på universitetet i Göttingen havde RAF en bred skare af sympatisører. Politiet kontaktede min far og sagde, at det var bedst, hvis jeg skiftede universitet.

- Jeg skulle vælge mellem at rejse til Braunschweig og få personbeskyttelse døgnet rundt. Eller også skulle jeg tage et andet navn og rejse til London og gå på London School of Economics. Det blev ikke Braunschweig, siger hun.

Det var i 1978, og hun var 20. Nu var hun i London og levede under navnet Rose Ladson.

Die Zeit spurgte hende, om hun studerede i London, eller om det mest var fester.

- Jeg brugte tydeligvis mere tid på at leve end på at studere.

Hvad betyder det konkret, spurgte Die Zeit.

- Ingen detaljer. Kun det her: Jeg var der i 1978 og kun et år i denne sprudlende, internationale, farverige by. For mig, der kom fra det ensformige hvide Tyskland, var det fascinerende.

