Ursula von der Leyen holdt sin egen fremtid ude af tale

I Bruxelles er forventningen, at Ursula von der Leyen vil fortsætte som formand for EU-Kommissionen. Men indtil videre er den tyske toppolitiker tavs om sin fremtid.

Heller ikke i den stort anlagte åbningstale i EU-Parlamentet nævnte Ursula von der Leyen spekulationerne.

I talen opstiller von der Leyen dog et overordnet mål for den næste EU-Kommission: En udvidelse fra 27 til mere end 30 lande. Dermed ser von der Leyen længere frem end den nuværende periode, der udløber til juni næste år. Det kunne måske tale for en forlængelse.

Flere danske medlemmer af EU-Parlamentet ser Ursula von der Leyen som en klar kandidat til at fortsætte på posten efter næste års valg til EU-Parlamentet. Blandt dem er Moderaternes Bergur Løkke Rasmussen.

- Hun har på langt de fleste områder nok endda overgået de forventninger, man kunne have i tiden, som formand for kommissionen, i lyset af de kriser vi har været igennem, siger Moderaternes Bergur Løkke Rasmussen.

Han understreger dog, at en ny periode også afhænger af, hvordan de europæiske vælgere stemmer til de kommende valg til EU-Parlamentet. De afvikles i de 27 EU-lande fra den 6. til den 9. juni næste år.

- Om hun skal have en periode mere, det er jo i første omgang europæiske vælgere, der skal bestemme det, i forhold til hvilket parlament de sætter sammen, og hvilket flertal der kan sættes.

- Men hun er da bestemt en kompetent kandidat, som potentielt kan få en periode mere, siger Bergur Løkke Rasmussen.

Von der Leyen har dog også kritikere blandt de danske medlemmer af EU-Parlamentet. Blandt dem er Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

Han mener, at Ursula von der Leyen har svigtet på det grønne område. Her understregede hun blandt andet i talen, at den grønne omstilling også skal tage hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne.

- Det er ren pligtforsømmelse, når Ursula von der Leyen løber fra sine valgløfter og slår bak på den grønne omstilling efter krav fra hendes konservative bagland. Det er rent løftebrud og diskvalificerer hende som kommende EU-kommissionsformand, siger Nikolaj Villumsen.

Han er også skeptisk over for von der Leyens ønske om at ændre EU's traktater for at gøre klar til en udvidelse af EU med nye lande.

- Jeg er sådan set enig med Ursula von der Leyen om, at der er brug for traktatændringer i EU, men jeg er overbevist om, at vi ønsker to forskellige slags ændringer.

- Mens hun taler for en voldsom centralisering og militarisering af EU, så ønsker jeg rød-grønne ændringer, så vi kan skabe tryghed på arbejdsmarkedet og organiserede grønne arbejdspladser, siger Nikolaj Villumsen.

/ritzau/