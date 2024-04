Ursula von der Leyen: Valget handler om demokratiet i Europa

- Brug din stemme eller andre vil bestemme for dig.

Sådan lyder EU-Parlamentets slogan forud for EU-Parlamentsvalget, der i Danmark holdes 9. juni.

I den første spidskandidatdebat fastslog EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at valget "frem for alt" handler om demokrati:

- Så mit budskab i aften er: Lad ikke andre tage valget for dig. Din stemme tæller, siger von der Leyen.

Ligesom USA's præsident, Joe Biden, i den amerikanske valgkamp lægger vægt på at beskytte det amerikanske demokrati, så lægger Ursula von der Leyen vægt på, at demokratiet i Europa - og EU - skal beskyttes mod polarisering:

- Et stort fokus i denne periode har været at holde kursen. Med det som udgangspunkt så ønsker jeg et stærkt Europa i stedet for svaghed. Jeg ønsker enighed frem for polarisering, siger von der Leyen.

Ifølge flere meningsmålinger kan valget føre til en styrkelse af højrefløjen i EU-Parlamentet, som er kritisk over for EU.

Den er blandt andet repræsenteret af ID-gruppen, hvor Dansk Folkepartis Anders Vistisen i mandagens debat var talsmand.

Han fastslog i stil med USA's tidligere præsident, Donald Trump, at EU er blevet en "sump", som trænger til at blive drænet.

Anders Vistisen og Ursula von der Leyen var på den måde flere gange i debatten i en bitter infight, der mindede om opgørene mellem Demokrater og Republikanere i USA.

Undervejs beskyldte Ursula von der Leyen Anders Vistisens "kolleger" i ID-gruppen fra andre EU-lande for at være i lommen på Rusland. Direkte henvendt til Vistisen sagde von der Leyen:

- Når jeg ser, hvad dine kolleger fra Alternative für Deutschland (AfD) har gjort, så er de under efterforskning for at være i lommen på Putin.

- Og hvis du ser på deres valgprogram, så vil du se, at det er et ekko af løgnene og propagandaen fra Kreml. Så ryd op i dit eget hus, før du kritiserer os, siger Ursula von der Leyen.

Anders Vistisen holdt dog ikke igen. Som tidligere medlem af Angela Merkels regering har von der Leyen et direkte ansvar for at give Putin alt for stor magt over Tyskland og Europas energipolitik:

- Du, von der Leyen, var som minister i Tyskland direkte ansvarlig for Tysklands energipolitik. Du gjorde os alle sammen mere afhængige af russisk gas og russisk olie.

- I Dansk Folkeparti har vi stået fast i spørgsmålet om Rusland og Kina meget længere, end du nogensinde har gjort. Vi har været på den rigtige side af historien, og I i Tyskland har været på den forkerte side, siger Anders Vistisen.

