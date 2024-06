Ursula von der Leyen: Vi vandt valget

EPP-gruppen har vundet valget. Det siger EPP-gruppens spidskandidat, Ursula von der Leyen, efter offentliggørelsen af de første valgresultater fra EU-landene.

- Vi har fået to vigtige svar i aften. For det første er der et flertal i midten for et stærkt Europa. Med andre ord: Midten holder.

- Men det er også sandt, at ekstremerne til højre og venstre i EU-Parlamentet er gået frem. Derfor kommer resultatet med en stor opgave for de politiske grupper i midten. Vi skal arbejde for stabilitet og et effektivt Europa, siger Ursula von der Leyen.

Hun gør det samtidig klart, at hun med det forventede valgresultat forventer at fortsætte på posten som EU-Kommissionens formand.

- Jeg ved, at der venter meget arbejde foran mig. Men jeg er helt klart optimistisk i forhold til en ny periode i spidsen for EU-Kommissionen, siger Ursula von der Leyen.

Ifølge de første samlede valgresultater fra valget til EU-Parlamentet vil von der Leyens EPP-gruppe få 189 mandater ud af de 720 mandater i det nye parlamentet.

Ursula von der Leyen forventer, at valgresultatet vil betyde, at EU's stats- og regeringschefer indstiller hende til at fortsætte på topposten i EU-Kommissionen.

/ritzau/