USA: 90 procent af Raqqa er generobret fra Islamisk stat

SDF har indtaget Islamisk Stats sidste højborg, men området er endnu ikke sikret, siger amerikansk oberst.

Det amerikanske militær kan kun bekræfte, at 90 procent af den syriske by Raqqa er generobret fra Islamisk Stat, skriver Reuters.

Talsmanden for den amerikanskledede koalition, der kæmper mod Islamisk Stat i Syrien, siger, at der fortsat er lommer af modstand fra militante medlemmer af bevægelsen.

Tidligere tirsdag erklærede de amerikanskstøttede styrker i Syriens Demokratiske Styrker (SDF) sejr over den islamistiske bevægelse.

De meddelte, at kampene i Raqqa er overstået, og at den sidste rest af modstand er nedkæmpet.

Den amerikanske oberst Ryan Dillon siger, at SDF har indtaget Islamisk Stats sidste territorier, men at de indtagne områder endnu ikke er sikret.

- Vi har ikke modtaget officiel melding om, at Raqqa er sikret, siger han til nyhedsbureauet AP.

Han tilføjer, at den amerikanskledede koalition ikke har foretaget luftangreb mod byen i tre dage, fordi civile skulle have mulighed for at komme ud af området, ligesom IS-medlemmer skulle have en chance for at overgive sig.

Ifølge SDF's folk på landjorden vil arbejdet i den kommende tid bestå i at rydde miner og sikre, at Islamisk Stat ikke har efterladt skjulte krigere, der pludselig kan angribe.

SDF-militsen, som består af både kurdiske og arabiske krigere, hejste tirsdag formiddag sit flag over Raqqa.

Også andre militser, der har været med i Raqqa-angrebet, viste deres flag. Det gælder kurdiske YPG og YPG's søstermilits, YPJ, som består af kvinder.

/ritzau/Reuters