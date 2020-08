USA åbner for brug af blodplasma til coronapatienter

Præsident Trump vil inden for kort tid komme med "meget gode nyheder" på coronaområdet.

USA's lægemiddelstyrelse, Food and Drug Administration (FDA), har søndag givet tilladelse til at behandle coronapatienter med blodplasma fra personer, der er blevet raske efter at have haft virusset.

Meddelelsen fra FDA kommer, kort inden præsident Donald Trump har varslet "meget gode nyheder" på en pressekonference, der efter planen skal begynde klokken 23.30 dansk tid.

Flere amerikanske medier skriver, at den kommende melding fra Trump formentlig handler om blodplasma.

FDA skriver, at der er tale om en "tilladelse til brug i nødsituationer".

Washington Post skriver, at det er en midlertidig tilladelse, der kan gives under en sundhedskrise. Der bliver ikke stillet de samme strenge krav til dokumentation, som normalt gælder for behandlinger.

FDA siger, at de foreløbige erfaringer tyder på, at blodplasma kan mindske dødeligheden blandt patienter med covid-19 og forbedre patienternes tilstand, hvis det gives inden for de første tre dages indlæggelse.

Peter Marks, der er direktør for FDA's center for biologisk forskning, siger, at han ikke ser "nogen bekymrende sikkerhedsadvarsler" ved brugen af blodplasma.

Indtil videre er omkring 70.000 patienter i USA på forsøgsbasis blevet behandlet med blodplasma, tilføjer han.

/ritzau/Reuters