USA advarer i Nato Tyrkiet mod at russiske raketter

Det russiske nyhedsbureau Ifax skriver, at Rusland vil levere de første S-400 missiler til Tyrkiet i juli.

USA's fungerende forsvarsminister advarer onsdag sin tyrkiske modpart om, at det vil få konsekvenser, hvis Tyrkiet erhverver sig det russiske luftforsvarssystem S-400.

Det russiske nyhedsbureau Ifax skriver samtidig, at Rusland vil levere de første S-400 missiler til Tyrkiet i juli.

- Vi vil gennemføre den første leverance af missiler i juli som planlagt, siger Alexander Mikheev, som leder Ruslands statslige våbeneksport i Rosoboronexport.

NATO-landet Tyrkiet har skabt vrede i Washington, som truer med sanktioner mod Tyrkiet, hvis det gennemfører købet af det russiske luftforsvarssystem.

Rusland fordømte i maj, at USA angiveligt har givet Tyrkiet et ultimatum i striden om luftforsvarssystemet. Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, sagde, at Rusland opfatter salget af jord-til-luft-missilsystemet S-400 til Tyrkiet som en handel, der allerede er gennemført.

En anonym amerikansk embedsmand siger i Bruxelles onsdag, at der "ikke er nogen overraskelser i drøftelserne mellem USA og Tyrkiet" om S-400 systemet.

/ritzau/Reuters