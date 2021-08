USA advarer igen om konkret trussel ved lufthavnen i Kabul

USA har natten til søndag dansk tid advaret om en "specifik, troværdig trussel" nær lufthavnen i den afghanske hovedstad, Kabul.

Amerikanske statsborgere er blevet opfordret til at forlade lufthavnsområdet øjeblikkeligt.

USA's ambassade advarer om, at truslen er rettet mod sydindgangen, den nye indgang tilhørende indenrigsministeriet. Og derudover indgangen på den nordvestlige side af lufthavnen.

Torsdag ramte et dødeligt angreb nær lufthavnen. USA's præsident, Joe Biden, har siden advaret om, at et nyt angreb kan være lige om hjørnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Natten til lørdag dansk tid opfordrede USA også amerikanske statsborgere til at forlade indgangene til lufthavnen i Kabul "øjeblikkeligt".

- På grund af sikkerhedstrusler mod lufthavnen i Kabul opfordrer vi fortsat amerikanske statsborgere til at undgå at rejse til lufthavnen og undgå lufthavnens indgange, skrev ambassaden.

/ritzau/AFP