USA advarer Israel mod at puste til vreden efter omstridt besøg

Både USA og FN kritiserer en israelsk ministers besøg i det bygningskompleks, hvor al-Aqsa moskéen ligger i Jerusalem.

Samtidig opfordrer De Forenede Arabiske Emirater og Kina til, at FN's Sikkerhedsråd mødes om emnet. Det oplyser diplomater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Israels meget højreorienterede sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, foretog tirsdag et kort besøg på stedet, som er meget helligt i både islam og jødedommen.

Palæstinensere opfatter besøget som en stor provokation.

Moskéen på Tempelbjerget, som af muslimer kaldes Haram al-Sharif (Det Hellige Fristed, red.), er det tredjehelligste sted for muslimer efter Mekka og Medina.

Tempelbjerget er det helligste sted for jødedommen, da jødernes helligste tempel stod på stedet. Det blev ødelagt af romerne i år 70. Nu er kun Grædemuren tilbage.

Talsmand for USA's udenrigsministerium Ned Price siger, at USA er "meget bekymret" over Ben-Gvirs besøg, som måske "kan fremprovokere vold".

En FN-talsmand siger, at generalsekretær António Guterres opfordrer "alle til at holde sig fra handlinger, som kan øge spændingerne i og omkring de hellige steder".

Ben-Gvir har besøgt stedet flere gange, siden han blev en del af det israelske parlament i april 2021. Men besøget har en anden betydning, efter at han er blevet topminister.

Et kontroversielt besøg i 2000 fra den daværende israelske oppositionsleder, Ariel Sharon, var en af de udløsende faktorer i forbindelse med den anden palæstinensiske intifada - eller opstand - som varede over fire år.

Det palæstinensiske udenrigsministerium har om Ben-Gvirs besøg udtalt, at det "på stærk vis fordømmer stormen på al-Aqsa moskéen, som blev udført af ekstremist-ministeren Ben-Gvir".

En israelsk embedsmand siger, at besøget, som varede et kvarter, fandt sted i overensstemmelse med et såkaldt status quo-arrangement, som blev godkendt for årtier siden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 46-årige Ben-Gvir er leder af det stærkt højreorienterede parti Jødisk Magt.

/ritzau/AFP