USA advarer mod aggressive og sultne rotter under pandemien

Rotter i USA er blevet observeret i at ty til kannibalisme under coronaviruspandemien i mangel på mad.

Det er ikke kun mennesker, der har savnet at gå ud og spise under coronaviruspandemien.

Mens restauranter og virksomheder har været lukket ned over hele USA, er rotterne blevet mere aggressive, i takt med at de sulter.

Det har fået USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) til at advare mod de aggressive og sultne rotter, når restauranter åbner igen i landet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Rotterne har været nødt til at overleve uden rester og fyldte skraldespande fra restauranter i to måneder, siden USA lukkede ned for at forhindre spredning af coronavirus.

Derfor har CDC nu opdateret retningslinjerne omkring gnaverne.

- Forebyggende foranstaltninger, der fungerer, er at forsegle indgangen til huse og virksomheder, fjerne affald og vegetation, opbevare affald i godt sikrede skraldespande og fjerne mad til kæledyr og fugle fra haven, rapporterer CDC.

Rotter, der er kendt for at ty til kannibalisme i hårde tider, opfører sig ifølge CDC "usædvanligt eller aggressivt" på grund af den magre diæt under nedlukningen.

Allerede i april blev de små gnavere observeret i at ty til kannibalisme ved at spise deres unger.

Ifølge The New York Times har horder af rotter samlet sig på gaderne i New Orleans, mens rotter i Chicago er begyndt at drage længere efter mad og i løbet af dagtimerne.

Det er almindeligt, at rotter har problemer under naturkatastrofer, skriver CDC.

Bestanden går ofte ned, før den går op igen, når virksomhederne åbner deres døre igen. Dem, der overlever, er ofte de største og stærkeste.

/ritzau/