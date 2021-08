USA advarer mod at bruge heste-ormekur mod corona

Sidste år var det hydroxyklorokin og andre ikke-godkendte stoffer, der blev omtalt som et muligt middel imod coronavirus.

Nu er der ny misinformation i omløb i USA. Det går på, at et middel til behandling af orme og parasitter i heste og køer kan helbrede eller forebygge coronavirus hos mennesker.

Det har fået den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, til at advare mod at tage midlet.

- Du er ikke en hest. Du er ikke en ko. Seriøst, alle sammen. Stop det, lød det i et tweet fra FDA i sidste uge.

Styrelsen erkender, at det - i lyset af de mange tusinder af dødsfald i USA - måske ikke er underligt, hvis nogle forbrugere overvejer alternative behandlinger.

- Der lader til at være en stigende interesse i et middel, der hedder ivermectin, til at behandle mennesker med covid-19. Ivermectin bruges ofte i USA til at behandle eller forebygge parasitter hos dyr, skriver FDA.

- FDA har fået adskillige meldinger om patienter, der har søgt lægehjælp og er blevet indlagt, efter at de har selvmedicineret med ivermectin, der er beregnet til heste, lyder det videre.

I Texas har en giftlinje, Texas Poison Center, indtil videre modtaget 260 opkald i år fra folk, der er blevet forgiftet af midlet. Det rapporterer Texas Public Radio.

De typiske symptomer er kvalme, opkast og mavesmerter, forklarer læge Shawn Varney fra giftlinjen.

- Men man kan også få yderligere problemer såsom ændringer i den mentale tilstand, koma og endda anfald. Der har også været meldinger om dødsfald, siger han til radiostationen.

Der er så vidt vides ikke sket dødsfald i Texas, tilføjer lægen.

- Men det er indrapporteret af producenten hos folk, der tager store doser.

I Arkansas efterforsker myndighederne en læge, der er mistænkt for at have udskrevet midlet "tusindvis" af gange på trods af, at FDA har advaret om at bruge det til behandling af corona hos mennesker. Det skriver CNN.

/ritzau/