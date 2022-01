USA advarer om russisk angreb på Ukraine når som helst

Den hviderussiske præsident og hans tilhængere befinder sig i et "afgørelsens øjeblik", mener USA.

USA slår tirsdag alarm over et potentielt russisk angreb mod Ukraine.

Amerikanske embedsmænd har således hævet trusselsniveauet og siger, at krisen er ved at nå et farligt stadie.

- Vi mener, at vi nu er der, hvor Rusland på et hvilket som helst tidspunkt kan indlede et angreb på Ukraine, siger pressesekretær i Det Hvide Hus Jen Psaki tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det står mere klart end nogensinde før, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som del af en ildevarslende ny udvikling siger en højtstående embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium, at der er bekymring for, at Hviderusland vil tillade indsættelse af russiske atomvåben.

Ifølge USA giver øvelser i Hviderusland, hvor et stort antal russiske soldater deltager, Rusland øgede muligheder for at angribe Ukraine.

Ifølge amerikanske embedsmænd overgår antallet af russiske soldater, hvad der er normalt for en øvelse.

Hviderusland kaldes i Washington D.C. for "en stadig mere destabiliserende aktør i regionen".

- Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, og hans tilhængere befinder sig i et "afgørelsens øjeblik" i forbindelse med deres lands suverænitet, siger en højtstående embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meddelelsen om de russiske styrkers ankomst kommer på et tidspunkt, hvor de stærke spændinger mellem øst og vest i forbindelse med krisen i Ukraine synes at tage mere og mere til. Ukraine og Vesten frygter, at det trækker op til en russisk invasion.

Amerikanske embedsmænd siger, at USA ønsker fred, men forbereder sig på en mulig konflikt.

Kilder i præsident Joe Bidens administration siger, at USA vil begynde at optrappe sin militære støtte til Ukraine, hvis russerne fortsætter på samme måde.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, ventes fredag at mødes med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Genève.

Blinken tager onsdag til den ukrainske hovedstad, Kijev. Torsdag skal han mødes med USA's europæiske allierede - blandt andet i Berlin.

Rusland insisterer på, at landet ikke har nogen planer om at invadere Ukraine.

/ritzau/