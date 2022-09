USA advarer Rusland mod at bruge atomvåben på slagmarken eller andre steder i Ukraine.

I onsdags, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt tale til nationen og meddelte, at 300.000 soldater skal mobiliseres, kom han med en slet skjult trussel om atomvåben.

Han sagde, at Rusland vil bruge "alle våben til at forsvare sit territorium".

Advarslen fra USA kommer fra Jake Sullivan, USA's nationale sikkerhedsrådgiver.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis Rusland krydser denne linje, kommer der katastrofale konsekvenser for Rusland. USA vil svare beslutsomt, siger Sullivan i NBC-programmet "Meet the Press.

Sullivan kom ikke ind på, hvad det amerikanske svar i givet fald vil være.

Men han sagde, at USA mere privat har meddelt regeringen i den russiske hovedstad, Moskva, "i større detaljer, hvad det mere præcist betyder".

Sikkerhedsrådgiveren siger videre, at USA har været jævnligt og direkte i kontakt med Rusland, også i de seneste dage, for at drøfte Putins handlinger og trusler.

I sin tale til FN's generalforsamling i New York i onsdags beskyldte Joe Biden, USA's præsident, Putin for at "komme med atomtrusler mod Europa", uden at han tager hensyn til ansvaret for ikke-spredning af atomvåben.

Jake Sullivan mener, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at Putin er ved at slå bak i Ukraine.

- Putin har stadig til hensigt at udrydde det ukrainske folk, som han ikke mener har ret til at eksistere. Så han vil blive ved med at komme, og vi må blive ved med at sende våben, ammunition, efterretninger og al den støtte, vi kan give, siger han i NBC-programmet.

/ritzau/Reuters