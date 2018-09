USA advarer Rusland mod at give Syrien missilforsvar

USA advarer mod farlig oprustning og gør det klart, at det ikke forlader Syrien før Iran er ude af landet.

Trump-administrationen advarer Rusland om, at det vil være en betydelig fejltagelse at forsyne det syriske regime med et avanceret missil-forsvarssystem, og at russerne bør genoverveje denne beslutning.

Samtidig bliver det understreget, at USA ikke forlader Syrien før Iran er ude af landet.

- Med missilforsvaret vil Rusland gøre det lettere for præsident Bashar al-Assad at bevare magten og fortsætte drabet på hans eget folk, siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis.

Den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton siger, at der er tale om en markant eskalering i den allerede spændingsfyldte region at give russiske S-300 raketter til regimet omkring præsident Bashar al-Assad.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger, at han vil tage sagen op ved FN's Generalforsamling over for sin russiske modpart, Sergej Lavrov.

Rusland meddelte mandag, at det vil overdrage Syrien et S-300-raketværn senere på måneden. Samtidig får det syriske luftvåben leveret russiske sporings- og styringssystemer.

- Et moderne S-300 raketværn vil blive overdraget til Syriens væbnede styrker inden for to uger, sagde Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu .

Raketværnet virker som et slagkraftigt antiluftskyts, der kan nedskyde fjendtlige fly.

Rusland gør det samtidig klart, at det vil blokere for kommunikationen hos fly, der bomber Syrien fra Middelhavet.

Meldingen kommer, en uge efter at russerne rettede en anklagende finger mod Israel for, at den syriske hær ved en fejl kom til at skyde et russisk transportfly ned over det nordvestlige Syrien.

Der var 15 om bord i flyet, og alle blev dræbt.

Rusland beskylder Israel for indirekte at være skyld i nedskydningen, fordi Israel for sent orienterede om, at israelske fly var i gang med et angreb i Syrien.

De syriske regeringsstyrker havde ifølge Israel affyret artilleri "hensynsløst" uden at sikre sig, at der ikke var russiske militærfly i luften.

/ritzau/AP