USA afslører økonomiske rammer for fredsplan i Mellemøsten

USA har løftet sløret for den økonomiske del af plan, som skal løse konflikt mellem Israel og palæstinenserne.

Investeringer for 50 milliarder dollar - svarende til 328 milliarder kroner - er blandt de økonomiske tiltag i Trump-administrationens fredsplan for Mellemøsten.

Det fremgår af de økonomiske rammer for den længe ventede plan, der skal løse striden mellem israelere og palæstinensere, som Det Hvide Hus har offentliggjort lørdag aften dansk tid.

Planen lægger op til en blanding af offentlig og privat finansiering. Den skal blandt andet skabe mindst en million nye job for palæstinensere.

De økonomiske detaljer er blevet offentliggjort to dage før et økonomisk møde, som USA har indkaldt til i Bahrain den 25. og 26. juni.

Her er formålet at bringe virksomheder og regeringer sammen for at indsamle penge, der skal kickstarte den amerikanske fredsplan.

Der er dog ringe forventninger til konferencen i Bahrain, hvor der hverken vil være officielle palæstinensiske eller israelske repræsentanter til stede.

Den palæstinensiske ledelse har på forhånd taget afstand fra fredsplanen og opfordret arabiske nationer til at undgå konferencen.

Fredsplanen er ligeledes blevet mødt med skepsis fra flere andre lande i Mellemøsten. Blandt andet Libanon og Irak har afvist at deltage.

Præsident Donald Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, har været i Mellemøsten siden maj for at vinde opbakning til en plan for fred mellem Israel og palæstinenserne.

Han ventes at præsentere den samlede amerikanske fredsplan ved det økonomiske møde i næste uge.

Planen indebærer projekter for 27,5 milliarder dollar på Vestbredden og Gazastriben over ti år. Og projekter for mellem seks og ni milliarder dollar til palæstinensiske flygtninge i henholdsvis Egypten, Jordan og Libanon.

Målet er blandt andet at fordoble det palæstinensiske bruttonationalprodukt, halvere antallet af fattige palæstinensere og bygge en moderne transportkanal mellem Gazastriben og Vestbredden.

Det er dog blevet mødt med udbredt palæstinensisk og arabisk modvilje, at det ikke tyder på, at en tostatsløsning er en del af planen - altså en palæstinensisk stat ved siden af Israel.

Det har været en hjørnesten i USA's mellemøstpolitik i årtier, men i interviews de seneste måneder taler Kushner kun om "selvbestemmelse".

/ritzau/AP