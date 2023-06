USA afviser at placere skyld for sprængt dæmning i Ukraine

USA afviser tirsdag aften at placere skylden for angrebet på Nova Kakhovka-dæmningen på Dnepr-floden.

Landet siger dog samtidig, at det ikke ville give mening for Ukraine.

Ifølge Robert Wood, USA's viceambassadør i FN, ville det ikke have givet mening for Ukraine at gøre det mod sit eget folk og sit eget territorium. Det siger han til pressen.

Rusland beskylder Ukraine for at sprænge dæmningen i luften med vilje.

Det 30 meter høje og 3,2 kilometer lange murværk afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin. Bassinet leverer normalt vand til Krim-halvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014 efter Majdan-revolutionen.

Regeringen i Ukraine anser sprængningen som et forsøg fra Rusland på at bremse en længe ventet offensiv fra Ukraine.

Præsident Volodymyr Zelenskyj forsikrer dog om, at den ukrainske hær ikke vil lade sig bremse.

- Eksplosionen af dæmningen vil ikke påvirke Ukraines evne til at generobre sine egne territorier, siger han tirsdag aften.

Rusland hævder tirsdag aften, at der med sprængningen af dæmningen er begået en krigsforbrydelse. Landets FN-ambassadør, Vasilij Nebenzja, siger, at FN "ikke må begå samme fejltagelser, som den gjorde i forbindelse med Ukraines provokationer i Butja".

Massakren i Butja skete tilbage i april sidste år.

400 civile blev fundet døde i provinsbyen uden for landets hovedstad, Kyiv. Mange var bundet på ryggen. Den Internationale Straffedomstol (ICC) har efterfølgende udstedt en arrestordre på Ruslands præsident, Vladimir Putin, for blandt andet den hændelse.

Meldingerne om, at der var blevet sprængt hul i Nova Kakhovka-dæmningen kom tirsdag morgen. Ifølge den ukrainske guvernør i regionen Kherson, Oleksandr Prokudin, er der 16.000 personer, som bor i en zone, som kan blive oversvømmet.

