USA afviser at udlevere diplomatfrue sigtet for trafikdrab

Den amerikanske diplomathustru Anne Sacoolas er sigtet for at have dræbt en motorcyklist i Storbritannien.

USA afviser at udlevere den amerikanske diplomatfrue Anne Sacoolas, der er sigtet i en sag om trafikdrab, til Storbritannien.

I en pressemeddelelse kalder en talsmand for USA's udenrigsministerium en udlevering for "meget uhensigtsmæssig".

- Brugen af en udleveringsanmodning i et forsøg på at få fat i en diplomats hustru gennem tvang vil sætte en ekstraordinær bekymrende præcedens, skriver talsmanden.

Den britiske anklagemyndighed gav i december tilladelse til, at politiet rejser sigtelse mod Sacoolas, der angiveligt ramte en motorcyklist med sin bil i august.

Den 19-årige motorcyklist, Harry Dunn, blev dræbt i ulykken.

Ifølge sigtelsen var det Sacoolas' hasarderede kørsel, der var skyld i den unge brites død.

Sacoolas blev på det tidspunkt afhørt af britisk politi, men hun rejste efterfølgende hjem til USA.

Hun meddelte på det tidspunkt, at hun som hustru til en amerikansk diplomat har immunitet.

Sagen har udløst forargelse i Storbritannien og en strid mellem amerikanske og britiske myndigheder om, hvorvidt Sacoolas skal udleveres.

/ritzau/Reuters