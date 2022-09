USA afviser ukrainsk ønske om at stemple Rusland som terrorstat

Joe Bidens administration mener, at det vil være uhensigtsmæssigt at stemple Rusland som en terrorstat.

USA mener, at det vil give bagslag at stemple Rusland som et land, der sponsorerer statsstøttet terrorisme, og derfor vil præsident Joe Bidens administration ikke følge Ukraines ønske om at betegne Rusland som en terrorstat.

Det oplyser den amerikanske administration tirsdag lokal tid.

Pressesekretær i Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre siger, at en terrorbetegnelse "ikke er den mest effektive og stærkeste vej frem", hvis Rusland skal holdes ansvarlig for krigen i Ukraine.

Hun siger videre, at betegnelsen vil hæmme leveringen af nødhjælp til dele af det krigshærgede Ukraine. Et terrorstempel kan også forhindre nødhjælpsorganisationer og virksomheder i at eksportere livsvigtig korn fra ukrainske havne under en aftale, der er forhandlet på plads af FN og Tyrkiet.

- Det kan også undergrave vores multilaterale koalition, der effektivt har holdt Putin ansvarlig, ligesom det kan svække vores muligheder for at støtte Ukraine, siger Karine Jean-Pierre til journalister tirsdag.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, invaderede nabolandet Ukraine den 24. februar.

Et mærkat som "sponsor af statsterrorisme" fra USA, der er verdens største økonomi, kan få vidtrækkende konsekvenser for Rusland.

Mange virksomheder og banker vil således ikke risikere strafforfølgelse fra amerikansk side, hvis de driver forretninger med en terrorstat.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har opfordret Vesten til formelt at stemple Rusland som en terrorstat i kølvandet på en række angreb, som har dræbt civile.

Det gælder blandt andet et angreb på et indkøbscenter i Krementjuk i juni, hvor 18 civile blev dræbt.

Præsident Joe Biden blev mandag direkte spurgt af en journalist, om USA vil sortliste Rusland som en terrorstat, hvortil Biden ganske enkelt svarede "nej".

Om Bidens beslutning siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at selv om Rusland ikke lige nu får mærkatet som en terrorstat, "betyder det ikke, at det aldrig kan ske".

- Vi er taknemmelige for alt, USA gør for Ukraine, men lige netop i dette spørgsmål har vi ikke tænkt os at trække os. Vi vil fortsat stå fast på vores holdning, da det rent faktisk vil være det rette at gøre, siger Kuleba.

I USA har flere kongresmedlemmer, herunder demokraten Nancy Pelosi, opfordret Biden til at stemple Rusland som en terrorstat. De mener, at det kan være med til at øge presset på den russiske regering efter måneder med økonomiske sanktioner.

