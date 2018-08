USA afviser at være skyld i Tyrkiets økonomiske krise

Tyrkiets økonomiske problemer stikker dybt og skyldes ikke USA's nylige sanktioner, lyder det fra USA.

USA afviser blankt at have ansvar for Tyrkiets økonomiske problemer.

Det siger talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Heather Nauert tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- De økonomiske problemer begyndte ikke, da vi indførte sanktioner på to individer i august i år, siger hun.

- Det, der sker i Tyrkiet, har årsager, der går langt ud over USA og vores indførelse af forskellige politikker og mekanismer.

Meldingen kommer, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har beskyldt USA for at forsøge at dolke Tyrkiet i ryggen i en diplomatisk strid, der har bragt den tyrkiske valuta i krise.

Den tyrkiske lira ramte mandag nye bundniveauer mod den amerikanske dollar på de asiatiske valutamarkeder.

Krisen mellem de to Nato-allierede lande er begyndt, efter at Tyrkiet har afvist et krav fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at løslade en amerikansk præst fra tyrkisk fængsel.

Trump er fortsat frustreret over, at Tyrkiet ikke vil løslade præsten, oplyser talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders tirsdag.

/ritzau/