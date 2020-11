USA-ambassadør i Danmark håber på fredelig overgang uanset resultat

Carla Sands vil ikke spekulere i, hvordan det amerikanske valg ender. Men hun er optimistisk på Trumps vegne.

USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, er optimistisk, i forhold til at Donald Trump vinder det amerikanske præsidentvalg. Men hun vil ikke spekulere i, hvem der vinder, før resultatet er slået endeligt fast.

Det siger hun til et mindre valgarrangement i Danmark på Hotel Marriot i København onsdag morgen.

- Jeg vil ikke spekulere i, hvem der vinder. Vi må se, hvem det bliver. Måske i slutningen af i dag eller i løbet af ugen.

- Mit håb er, at det vil blive klart hurtigst muligt, siger hun.

Sands har fulgt valget tæt og håber selvsagt på en sejr til Trump, der har udnævnt hende. Men hun understreger, at uanset hvem der vinder, så håber hun, at det vil forløbe fredeligt.

- Mit håb er, at vi får en fredelig overgang af magten. Og at alle amerikanere vil støtte den mand - uanset hvem det bliver - der bliver præsident.

- Det vil tjene hele det amerikanske folk, at det foregår fredeligt, siger hun.

Flere stemmer mangler fortsat at blive talt op, før det er klart, hvem der vinder.

Men Trump siger i en tale onsdag morgen, at sejren næsten er hjemme. Han siger også, at han vil gå til højesteret for at "sikre integriteten" ved valget.

Carla Sands siger, at hun har tiltro til det amerikanske valgsystem. Men samtidigt mener hun, at der er nogle huller.

- Min mand - som har været død i fem år - har for eksempel modtaget en stemmeseddel i Californien, siger hun.

Den endelige optælling af stemmer ventes ved dette valg at tage længere tid end ved tidligere valg - blandt andet fordi coronasituationen har fået usædvanligt mange vælgere til at stemme på forhånd.

Det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer er talt færdig.

Trump har flere gange sagt, at han frygter snyd med brevstemmerne. Undersøgelser af snyd med brevstemmer ved amerikanske valg viser dog, at det er et forsvindende lille problem i landet.

Den 60-årige Carla Sands er blandt andet tidligere skuespiller og erhvervsleder. Hun blev amerikansk ambassadør i Danmark i 2017.

/ritzau/