Amerikanere rådes til at forlade Irak efter USA-attentat

Iraks premierminister siger, at drab på iransk kommandant vil udløse ødelæggende krig i Irak.

USA's ambassade i Irak opfordrer amerikanske borgere til "øjeblikkeligt at forlade Irak" efter et dødeligt angreb på en af Irans ledere.

- Amerikanske borgere bør tage afsted med fly, hvis det er muligt, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så søge til andre lande over land, lyder det i en erklæring fra ambassaden.

Det amerikanske droneangreb tidligt fredag ved Bagdads lufthavn dræbte den iranske kommandant Qassem Soleimani. I den kolonne af biler, der blev ramt, befandt der sig også fremtrædende folk fra en iransk støttet milits.

Ifølge BBC kan der blandt de dræbte også være en repræsentant for Hizbollah i Libanon.

Selv om det amerikanske angreb fandt sted ved lufthavnen, så er der stadig fly, der letter, siger sikkerhedskilder til AFP.

Soleimani var leder af en elitestyrke inden for den iranske revolutionsgarde. Han blev af mange anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næst efter ayatollah Ali Khamenei.

Iraks premierminister, Adel Abdul Mahdi, fordømmer angrebet på den iranske kommandant og siger, at det vil "udløse en ødelæggende krig i Irak".

