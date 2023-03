USA-analytiker: Historisk Trump-sag øger splittelse blandt amerikanere

Det er historisk, at der rejses en straffesag mod en tidligere amerikansk præsident.

Sådan lyder det fra USA-analytiker og chefredaktør på mediet Kongressen.com Anders Agner efter nyheden om, at der rejses tiltale mod Donald Trump.

- Det er historisk, det vi er vidne til nu. Det her er en af de dage, der vil blive husket i amerikansk politisk historie.

Distriktsanklageren på Manhattan har bekræftet, at der rejses tiltale mod Trump i en sag om tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Trump selv kalder det i en udtalelse "politisk forfølgelse" og "valgindblanding på allerhøjeste niveau".

Anders Agner forudser, at Trump vil forsøge at vende tiltalen til sin egen fordel forud for præsidentvalget i 2024, hvor han har bebudet sit kandidatur.

- Det her kommer ikke til at stoppe hans valgkamp. Han vil derimod prøve at politisere sagen på en måde, så det ligner, at han er en martyr, som nogen prøver at stække.

Myndighederne forbereder sig på, at nyheden om tiltalen kan give anledning til protester og uro.

Alle betjente i New York City er således blevet beordret klar til tjeneste fredag morgen amerikansk tid.

- Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan den her nyhed for alvor modtages af Trumps støtter, og hvor mange der har tænkt sig at følge hans opfordring til protester, siger Anders Agner.

Han er ikke i tvivl om, at sagen kommer til at grave grøfterne endnu dybere og øge splittelsen blandt amerikanerne.

- USA er i forvejen et splittet land rent politisk. Den her sag vil være med til at grave grøfterne endnu dybere.

- De, som køber hans præmis om, at det her er politisk, vil forsvare ham med alt, hvad de har.

- Omvendt vil de, der ikke bryder sig om Trump, synes, det er helt på sin plads, at han skal stå til regnskab for eventuelle lovbrud, siger Anders Agner.

/ritzau/