USA anklager 28 nordkoreanere i stor sag om milliardsvindel

Nordkoreas statsejede bank for udenlandsk handel anklages af USA for at omgå sanktioner via svindlernetværk.

USA har anklaget 28 nordkoreanere og fem kinesere for at være involveret i en opsigtsvækkende sag, der omhandler svindel med 2,5 milliarder dollar og omgåelse af amerikanske sanktioner pålagt Nordkorea.

Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

Anklagerne er torsdag blevet offentliggjort af USA's justitsministerium.

Over 50 sider hævdes der, at de i alt 33 personer har fungeret som agenter for Nordkoreas statsejede bank for udenlandsk handel (FTB).

De har angiveligt oprettet mere end 250 forskellige skuffeselskaber og hemmelige bankafdelinger verden over for at maskere betalinger, der er foretaget gennem USA's finansielle systemer.

De skal have gennemført ulovlige betalinger til en værdi af 2,5 milliarder dollar - svarende til knap 17 milliarder kroner.

FTB er underlagt amerikanske sanktioner for at have håndteret betalinger med tilknytning til Nordkoreas atomprogram.

Ifølge The Washington Post er der tale om den hidtil største sag om nordkoreansk omgåelse af amerikanske sanktioner.

Blandt de anklagede er to tidligere formænd i FTB, to tidligere næstformænd i FTB samt en person, der angiveligt stod for driften af en hemmelig FTB-afdeling i Thailand. Det skriver The Washington Post.

Det glæder den fungerende statsadvokat i Washington, Michael R. Sherwin, at man har fået udpeget de mistænkte i den omfattende sag.

- Gennem det her understreger USA sin forpligtelse til at forhindre Nordkorea i at få adgang til USA's finansielle systemer.

- På den måde begrænser vi dets evne til at bruge midler fra disse ulovlige handlinger til at styrke dets program med ulovlige masseødelæggelsesvåben, lyder det fra statsadvokat Michael R. Sherwin.

/ritzau/