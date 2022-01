USA anmoder om møde i FN og genbekræfter støtte til Ukraine

USA har anmodet om, at FN's Sikkerhedsråd mødes offentligt på mandag for at drøfte Ruslands "truende adfærd" over for Ukraine.

USA ønsker at diskutere opbygningen af russiske styrker langs grænsen til Ukraine og i Hviderusland samt "truslen mod international fred og sikkerhed".

Det oplyser den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, i en erklæring torsdag.

- Rusland deltager i destabiliserende handlinger rettet mod Ukraine, hvilket udgør en klar trussel mod international fred og sikkerhed samt FN-pagten, skriver hun.

- Dette er ikke tiden til at vente og se. Der er brug for Rådets fulde opmærksomhed nu, og vi ser frem til en direkte og målrettet diskussion på mandag, står der videre.

Rusland har indsat omkring 100.000 soldater nær grænsen til Ukraine, men nægter, at landet har planer om at invadere.

Flere runder af forhandlinger har fundet sted uden et gennembrud. Dog har både den vestlige forsvarsalliance Nato og Rusland holdt døren åben for yderligere dialog.

Siden Rusland annekterede den ukrainske Krim-halvø i 2014, har FN's Sikkerhedsråd mødtes adskillige gange for at drøfte krisen i Ukraine.

Sikkerhedsrådet er dog ikke i stand til at foretage sig yderligere, eftersom at Ruslands er et af Rådets fem permanente medlemmer med vetoret.

Torsdag har den amerikanske præsident, Joe Biden, desuden i en telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på ny bekræftet, at USA er klar til at reagere resolut, hvis Rusland invaderer Ukraine yderligere.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Biden fortalte også Zelenskij, at USA undersøger muligheden for yderligere makroøkonomisk støtte for at hjælpe Ukraines økonomi med at modstå presset fra Ruslands militære oprustning.

/ritzau/Reuters