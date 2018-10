USA anmoder Tyrkiet om lydoptagelser af drab i konsulat

- Vi har bedt om at få optagelserne udleveret, hvis de eksisterer, siger USA's præsident, Donald Trump.

USA har anmodet Tyrkiet om at få udleveret optagelser af det påståede drab på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

- Vi har bedt om at få det udleveret, hvis det eksisterer, siger USA's præsident, Donald Trump, til BBC og andre journalister i Det Hvide Hus.

Den tyrkiske regering skulle være i besiddelse af lydoptagelser, der bekræfter, at den forsvundne journalist Jamal Khashoggi tidligere på måneden blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

The Washington Post har citeret tyrkiske kilder for, at man på lydoptagelserne kan høre, "hvad der skete med Jamal, efter at han gik derind".

- Man kan høre hans stemme og stemmer, der taler arabisk. Man kan høre, hvordan han bliver afhørt, tortureret og så dræbt, siger en af kilderne.

The Washington Post har netop offentliggjort den sidste klumme, som Khashoggi skrev, inden han forsvandt.

I klummen skriver han om, hvor vigtigt det er at få en fri presse i Mellemøsten. Avisens debatredaktør for internationalt stof, Karen Attiah, siger, at en offentliggørelse af klummen blev udskudt i håb om, at Khashoggi ville komme tilbage i god behold.

- Nu er jeg nødt til at se i øjnene, at det ikke vil ske. Dette er den sidste klumme fra hans hånd, som jeg kommer til at redigere, skriver hun.

- I disse linjer kommer hans engagement og lidenskab for frihed i den arabiske verden. En frihed, som han øjensynlig gav sit liv for.

I klummen fremsætter Khashoggi en stærk kritik af den manglende pressefrihed i den arabiske verden.

- Den arabiske verden står med dens egen version af jerntæppet, som er blevet trukket ned - ikke af fremmede aktører - men af hjemlige grupper, der vil tilrane sig magt.

Redaktøren pointerer videre, at regionen har brug for en moderne version af de gamle transnationale medier, så borgere kan blive informeret om globale begivenheder.

- Og endnu vigtigere: Vi har brug for en platform for arabiske stemmer.

/ritzau/