USA beder amerikanere i Hviderusland om at forlade landet

USA's udenrigsministerium beder amerikanske statsborgere i Hviderusland om at forlade landet øjeblikkeligt.

Årsagen er russisk militæroptrapning langs Hvideruslands grænse til Ukraine.

Det oplyser ministeriet natten til tirsdag dansk tid.

- Amerikanske statsborgere i Hviderusland bør tage afsted med det samme ved brug af enten kommercielle eller private metoder, skriver ministeriet i en erklæring på sin Facebook-side.

USA har samtidig ændret rejsevejledningen for Moldova. Her frarådes amerikanere at rejse til, blandt andet på grund af den russiske aktivitet omkring Ukraine.

Derudover bliver amerikanere, der befinder sig i den prorussiske udbryderregion Transnistrien, bedt om at forlade området. Transnistrien grænser op til Ukraine.

Meldingen fra det amerikanske udenrigsministerium kommer, to uger efter at USA bad familierne til amerikanske regeringsansatte i Hviderusland om at forlade landet.

Samtidig advarede USA's udenrigsministerium amerikanere mod at rejse til Hviderusland, der er en af Ruslands nære allierede.

- På grund af en stigning i usædvanlig og bekymrende russisk militæraktivitet nær grænsen til Ukraine bør amerikanske statsborgere, der befinder sig i eller overvejer at rejse til Hviderusland, være opmærksomme på, at situationen er uforudsigelig, skrev ministeriet i en opdateret rejsevejledning den 31. januar.

Mandag sagde den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, at USA frygter, at Rusland kan angribe Ukraine allerede i de kommende dage.

- Vi er dybt bekymrede for, at Rusland kan gribe ind over for Ukraine allerede i denne uge, sagde Blinken til den franske tv-station France 24 ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blinken meddelte ligeledes mandag, at USA lukker sin ambassade i Ukraines hovedstad, Kijev, og flytter den til byen Lviv i det vestlige Ukraine.

Det skyldes en "dramatisk acceleration" i antallet af russiske styrker ved den ukrainske grænse, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blinken gentog samtidig sin opfordring til amerikanske statsborgere i Ukraine om at forlade landet "omgående".

Ifølge Pentagon arbejder USA stadig ud fra den overbevisning, at Putin endnu ikke har truffet en endelig beslutning om at invadere Ukraine.

