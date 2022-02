USA beder amerikanere i Ukraine om at rejse øjeblikkeligt

USA's udenrigsministerium opfordrer amerikanske statsborgere i Ukraine til at forlade landet med det samme på grund af "øgede trusler om en russisk militæraktion" mod Ukraine.

Det fremgår af en opdateret rejsevejledning fra ministeriet sent torsdag aften dansk tid.

- Rejs ikke til Ukraine som følge af de øgede trusler fra en russisk militæraktion samt covid-19. De, som befinder sig i Ukraine, bør forlade landet med det samme, enten via kommercielle eller private midler, skriver ministeriet.

Opfordringen kommer, to en halv uge efter at USA beordrede familiemedlemmer til ansatte ved den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad, Kijev, hjem.

Samtidig bad udenrigsministeriet alle amerikanske statsborgere i det østeuropæiske land om at overveje at forlade landet som følge af truslen om militær indgriben fra Rusland.

I en særskilt meddelelse den 23. januar advarede det amerikanske udenrigsministerium også sine borgere mod at rejse til Rusland som følge af "de igangværende spændinger langs grænsen til Ukraine".

Rusland har samlet over 100.000 soldater på grænsen til Ukraine, men afviser, at landet planlægger et angreb på nabolandet.

/ritzau/Reuters