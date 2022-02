USA beder Honduras om at anholde og udlevere ekspræsident

USA har bedt Honduras om at anholde og udlevere landets tidligere præsident Juan Orlando Hernandez.

Det fortæller et højtstående medlem af Honduras' nuværende regering mandag lokal tid, hvor politiet har omringet den tidligere præsidents hus.

Hernandez trådte tilbage i januar og er blevet sat i forbindelse med narkotikahandel. Selv har han nægtet anklagerne.

Det honduranske udenrigsministerium oplyste tidligere mandag, at den amerikanske ambassade har anmodet om anholdelse af en honduransk politiker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministeriet afslørede ikke navnet på politikeren, men sagde, at anmodningen var blevet sendt fra landets højesteret.

Over for nyhedsbureauet AP har den nuværende vicepræsident bekræftet, at der er tale om Hernandez.

Retssystemet i Honduras er svagt, og det er de amerikanske myndigheder, der gentagne gange har sat Hernandez i forbindelse med sager om narkotika.

Der har i månedsvis været spekulationer om, hvorvidt han ville blive sigtet i USA, hvor hans bror sidste år blev idømt livsvarigt fængsel for smugling af narkotika.

Ifølge det amerikanske justitsministerium finansierede Hernandez dele af sin præsidentkampagne med narkopenge.

I sidste måned tiltrådte den venstreorienterede Xiomara Castro som præsident efter Hernandez. Hun blev dermed landets første kvindelige præsident.

Xiomara Castro er gift med tidligere præsident Manuel Zelaya, der blev afsat ved et kup i 2009.

/ritzau/Reuters