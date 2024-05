USA begrænser import af visse fjerkræprodukter fra Australien

USA har indført restriktioner på import af fjerkræ fra delstaten Victoria i Australien, efter at der er fundet fugleinfluenza i australske besætninger.

Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) siger fredag, at restriktionerne, som blev indført 22. maj, vil fortsætte på ubestemt tid.

Uforarbejdede fjerkræprodukter og biprodukter, som enten stammer fra eller har passeret gennem delstaten Victoria, vil ikke få lov til at komme ind i USA, lyder det fra ministeriet.

Import af fjerkræ, fugle til kommercielt brug, strudsefugle og rugeæg er forbudt. Der er en undtagelse for fugle, som skal bruges som kæledyr og fugle, som skal i zoologisk haver.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der skal dog udstedes en tilladelse, og fuglene skal i 30-dages karantæne ved ankomst til USA.

Tidligere på ugen kunne Australien berette om landets første tilfælde af smitte til et menneske.

Myndighederne sagde, at det drejede sig om et barn, som var blevet smittet i Indien. Barnet er kommet sig fuldstændigt, lyder det. En anden smitsom variant er fundet på en farm, der producerer æg.

Fugleinfluenza har spredt sig til både mennesker og dyr herunder amerikanske malkekvæg i marts måned.

Det har givet anledning til bekymring for, om virussen muterer, således at den overføres mellem mennesker - hvilket kan udløse en fugleinfluenzaepidemi.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's center for fødevarekontrol og forebyggelse (CDC) oplyser dog, at risikoen for smitte fortsat er lav.

Siden 2022 har fugleinfluenza i USA smittet mere end 90 millioner kyllinger, 9000 vilde fugle, 52 besætninger af malkekvæg og tre mennesker.

Den australske delstat Victoria havde i 2020 et udbrud af fugleinfluenzaen H7N7. Det er det seneste af landets ni udbrud af fugleinfluenza siden 1976. Alle disse er hurtigt blevet tøjlet og slået ned, ifølge den australske regering.

/ritzau/Reuters