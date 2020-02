USA begrænser indrejse fra seks lande

Trump har præsenteret en udvidet version af sit indrejseforbud. Den får kritik for at ramme afrikanske lande.

USA's præsident, Donald Trump, har godkendt nye og strammere indrejseregler for folk fra seks forskellige lande.

Personer fra Nigeria, Myanmar, Eritrea, Sudan, Tanzania og Kirgistan kan ikke længere få den type visa, der kan åbne op for, at borgere fra disse lande siden kan flytte til USA permanent.

Rejsende, der blot vil besøge landet, rammes ikke, oplyser Det Hvide Hus.

- Vi skal være sikre. Vores land skal være sikkert, sagde Trump, da han fredag præsenterede den udvidede liste over lande, der er omfattet af indrejseforbud eller -begrænsninger.

Tre af de seks lande har en overvejende muslimsk befolkning.

Demokratiske politikere og forkæmpere for migranters rettigheder har beskyldt Trump for at forsøge at udbygge det omstridte indrejseforbud fra 2017.

Det blev prøvet ved domstolene og revideret, men USA's højesteret godkendte det i 2018.

Det oprindelige indrejseforbud er rettet mod syv lande, der alle har en overvejende muslimsk befolkning. Blandt dem var også afrikanske lande.

Demokraternes kongresmedlem Joe Neguse, der er fra Colorado og selv er søn af indvandrere fra Eritrea, kritiserer, at reglerne rammer afrikanske lande hårdest.

- Det er uamerikansk at diskriminere indvandrere udelukkede på basis af, hvor de kommer fra, eller hvordan de beder, siger han.

Under valgkampen i 2015 talte Trump for at indføre "et totalt og komplet stop for, at muslimer rejser ind i USA".

USA's fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, Chad Wolf, forklarer, at de seks lande, der nu er kommet med på listen, ikke opfylder USA's krav til sikkerhed og informationsdeling.

Noget af det, de amerikanske myndigheder savner fra de seks lande, er blandt andet ny teknologi, der gør, at passene indeholder flere informationer om de rejsende - de såkaldte biometriske pas.

Desuden ønsker USA, at landene deler oplysninger om mulige terrorister og kriminelle.

Kirgistan har reageret kraftigt på stramningen og har indkaldt USA's ambassadør i landet for at få en forklaring. Den lyder på, at det er fordi Kirgistan ikke har indført biometriske pas.

