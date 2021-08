USA bekræfter droneangreb mod selvmordsbomber i Kabul

Amerikanske embedsfolk bekræfter, at de amerikanske styrker søndag har gennemført et droneangreb i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Angrebet var rettet mod en selvmordsbomber i en bil.

Vedkommende ville angribe lufthavnen i byen.

Det er anden gang inden for to dage, at USA retter anslag mod islamister. Angrebet kommer efter torsdagens terrorangreb ved lufthavnen i Kabul, hvor 13 amerikanske soldater og et stort antal afghanere blev dræbt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Angrebet var rettet mod formodede militante fra gruppen IS-K, sagde kilder lidt tidligere søndag. De tog forbehold for oplysningerne og understregede, at de var foreløbige.

- Selvmordsbomberen var angiveligt på vej mod Kabuls lufthavn, rapporterede AP tidligere.

Tv-optagelser fra Kabul viser sort røg fra et område nær lufthavnen.

En ansat i lufthavnen sagde til BBC, at en raket var slået ned i en bygning nær lufthavnsområdet.

Det lokale nyhedsbureau, Ashwaka, rapporterede ifølge Tass, at raketten ramte en boligblok.

USA advarede tidligere søndag om en "specifik, troværdig trussel" nær lufthavnen i den afghanske hovedstad.

/ritzau/Reuters