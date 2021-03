USA beroliger allierede med løfter om revitaliseret Nato

Frankrigs udenrigsminister mener, at Nato har genfundet sit bedre jeg, efter at Joe Biden er kommet til i USA.

Store beslutninger var de ingen af, da USA's udenrigsminister Antony Blinken tirsdag deltog i sit første møde i Nato, men alene hans tilstedeværelse og løfter var nok til at give fornemmelsen af en alliance med nyt liv.

Meldingerne fra USA's tidligere præsident Donald Trump har forårsaget uro de seneste år, og tirsdag slog Blinken fast, at "Amerika First" er fortid. USA vil revitalisere alliancen.

- Jeg er kommet her for at udtrykke USA's urokkelige støtte. USA vil genopbygge partnerskaber med først og fremmest vores allierede i Nato. Vi vil revitalisere alliancen, siger Blinken.

De seneste fire år har USA's præsident adskillige gange langet ud efter de øvrige allierede. Med sin strategi om "America First" har han sået en tvivl om, hvorvidt fremtiden for Nato efter 70 år kunne være i fare.

- Det sidste vi har råd til er at tage denne alliance for givet, siger Blinken.

Frankrig, som de seneste år har opfordret til, at Europa i højere grad skal stå for eget forsvar, da man ikke kan regne med USA, sendte et helt andet signal tirsdag.

- Der vil ikke være noget europæisk forsvar uden Nato, og der vil ikke være noget relevant Nato uden europæerne, siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian.

Han talte tidligere tirsdag om, at Nato har "genfundet sit bedre jeg". For halvandet år siden kaldte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Nato for "hjernedød" i et interview.

De europæiske allierede kommer dog næppe til at slippe for at høre på USA, der også fremover vil kræve, at de bærer en større del af byrden ved at investere mere i forsvar.

Det har alle allierede også lovet, at de vil gøre, og investeringerne er øget i alle medlemslande år for år siden 2014.

På grund af coronakrisen, hvor bruttonationalproduktet (bnp) er faldet i medlemslandene, er flere lande også kommet tættere på målet om at bruge to procent af bnp på forsvar.

Men det forventes at udlignes igen, når man kommer på den anden siden af krisen.

Blinkens ord tirsdag er vigtige for alliancen ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det vigtige for os har været, at USA med Antony Blinken fysisk til stede er tilbage i en stærk alliance, hvor vi i tæt samarbejde ser på truslerne i verden.

- Danmark og USA står side om side, skulder ved skulder, i kampen for vores egen sikkerhed. Det er vigtigt, siger Kofod efter mødets første session.

Mødet fortsætter indtil onsdag.

Der er flere store spørgsmål i samarbejdet. Et af dem er Natos tilstedeværelse i Afghanistan, der er alliancens længste og mest krævende mission til dato.

På sit højeste var der 130.000 soldater i landet, men i dag er der under en tiendedel. I dag arbejder de med at uddanne og rådgive landets egne sikkerhedsstyrker, som i vid udstrækning har overtaget opgaven med egen sikkerhed.

Men Blinken havde ingen klare svar på det. USA "konsulterer fortsat allierede" om fremtiden, og landet vil i løbet af foråret træffe en beslutning om en mulig tilbagetrækning.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, udtrykte bekymring over, om denne tilbagetrækning vil blive for hurtigt, så det man har forsøgt at bygge op, vil gå tabt.

Nato støtter ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg "alle forsøg på at blæse liv i fredsprocessen" i Afghanistan.

/ritzau/