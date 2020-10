USA beskylder Iran og Rusland for at blande sig i valg

Iran og Rusland forsøger at påvirke de amerikanske vælgere inden præsidentvalget, siger efterretningschef.

Både Iran og Rusland forsøger angiveligt at påvirke udfaldet af det forestående præsidentvalg i USA.

Det oplyser John Ratcliffe, der er direktør for USA's efterretningstjeneste, ifølge CNBC og andre medier.

- Iran og Rusland har udført specifikke handlinger for at påvirke den offentlige mening i forbindelse med vores valg, siger John Ratcliffe på et pressemøde i Washington D.C.

Som efterretningschef har han det overordnede ansvar for USA's 17 civile og militære efterretningstjenester, heriblandt CIA.

Ifølge Ratcliffe har både Iran og Rusland blandt andet skaffet sig informationer om vælgerregistreringer i USA.

For at kunne deltage i valget i USA skal man forinden have registreret sig som vælger.

Ved valget 3. november forsøger den republikanske præsident Donald Trump at blive genvalgt, men Demokraternes præsidentkandidat, tidligere vicepræsident Joe Biden, står ifølge meningsmålinger stærkest.

/ritzau/