USA beskylder Iran for at være dybt involveret i Houthi-angreb

USA beskylder fredag Iran for at være dybt involveret i den yemenitiske Houthi-bevægelses angreb på kommercielle skibe.

Dermed skærper USA tonen, mens det også overvejes, om der skal tages skrappere midler i brug.

Det Hvide Hus har offentliggjort amerikanske efterretninger, mens de yemenitiske oprørere fortsætter med udføre angreb, som de siger sker i solidaritet med palæstinensere i Gaza, som Israel har angrebet i mere end to måneder.

Det Hvide Hus siger, at den iranske stat har forsynet houthierne med missiler og droner samt taktiske efterretninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ved, at Iran var dybt involveret i at planlægge operationer mod kommercielle skibe i Det Røde Hav, siger Adrienne Watson, der er talsperson for USA's Nationale Sikkerhedsråd.

- Vi har ingen grund til at tro, at Iran forsøger at tale houthierne fra denne uforsvarlige opførsel.

Houthierne, der kontrollerer store dele af den arabiske halvøs fattigste land heriblandt hovedstaden, Sanaa, har gennemført mere end 100 drone- og missilangreb ifølge USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Ti handelsskibe har været mål for angrebene.

Angrebene har ført til forstyrrelse af trafikken for kommercielle skibe i Det Røde Hav. Det har fået USA til at annoncere en multinational koalition med flere end 20 lande, der skal beskytte skibe i Det Røde Hav.

Danmark har stillet en stabsofficer til rådighed til operationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et Mærsk-skib blev torsdag i sidste uge angrebet med et missil, da det var på vej igennem Bab-El-Mandeb-strædet ved Det Røde Hav.

Det Hvide Hus siger fredag, at en visuel analyse har vist, at der er nærmest identiske træk mellem Irans KAS-04-droner og de droner, som houthierne har affyret.

Der er også fællestræk mellem iranske missiler og Houthi-missiler.

Houthierne forlader sig også på overvågningssystemer, som er stillet til rådighed af Iran, siger Det Hvide Hus.

- Derudover har taktiske efterretninger, som Iran har givet, været kritiske i at gøre Houthi-oprørere i stand til at angribe maritime fartøjer, siden gruppen indledte angrebene i november, siger Adrienne Watson.

/ritzau/AFP